Первый рождественский бал школьников
Более 50 активистов Российского Движения Школьников приняли участие в «Первом большом Рождественском бале Российского Движения Школьников».
Участники исполнили танцы 18-20 веков: польки, кадрили, марши и, конечно, вальс.
Помощь в проведении мероприятия оказала руководитель Клуба историко-бытового танца «Комплимент» Светлана Мокина. Высоко оценили атмосферу бала, в первую очередь, сами его участники. Они выразили надежду, что встречи станут традиционными.
Организаторы бала - Пензенское региональное отделение РДШ, при поддержке ГТРК "Пенза", Управление культуры г. Пензы и Министерство образования Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU