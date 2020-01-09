2020-01-09T13:37:36+03:00
Общество

Первый рождественский бал школьников

Прошел 8 января в Центре культуры и досуга Пензы
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Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области
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Более 50 активистов Российского Движения Школьников приняли участие в «Первом большом Рождественском бале Российского Движения Школьников».

Участники исполнили танцы 18-20 веков: польки, кадрили, марши и, конечно, вальс.

Помощь в проведении мероприятия оказала руководитель Клуба историко-бытового танца «Комплимент» Светлана Мокина. Высоко оценили атмосферу бала, в первую очередь, сами его участники. Они выразили надежду, что встречи станут традиционными.

Организаторы бала - Пензенское региональное отделение РДШ, при поддержке ГТРК "Пенза", Управление культуры г. Пензы и Министерство образования Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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