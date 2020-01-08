Лица без определенного места жительства получили горячее питание

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:15:26+03:00

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В Ленинском и Первомайском районах Пензы отрабатывались места концентрации лиц без определенного места жительства по целому ряду улиц. Также обследовались расселенные и ожидающие сноса здания.

В ходе рейда были выявлены лица, занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Выявленные лица получили горячее питание и теплые вещи. Им выданы направления на флюорографию и в ГАУ ПО «Дом ночного пребывания», разъяснены порядок и условия приема лиц без определенного места жительства в доме ночного пребывания.

Кроме того, со всеми проведены профилактические беседы о необходимости лечения от алкогольной зависимости, оказана консультативная помощь.

Лица без определенного места жительства были проинформированы о том, что в связи с ухудшением погодных условий и высокой степенью вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, на базе Муниципального бюджетного учреждения «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» организована работа пункта обогрева с предоставлением горячего питания и теплой одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU