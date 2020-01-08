2020-01-08T15:45:12+03:00
Общество

Поздравили фронтовика

8 января исполнилось 94 года члену Первомайского отделения партии «Единая Россия» Александру Михайловичу Панфилову
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Фото: Пресс-служба Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия»Фото: Пресс-служба Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия»
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По доброй традиции поздравить ветерана приехали секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, однопартийцы Лидия Белякова, Ольга Чистякова, Борис Панин, Юрий Дворянинов.

За чашкой чая Александр Михайлович поделился своими воспоминаниями о войне. В 1945 году, после окончания Ульяновского танкового училище, ему довелось поучаствовать в финальных военных операциях Великой Отечественной. После капитуляции нацисткой Германии был мобилизован на Дальний Восток, участвовал в Советско-Японской войне. Службу в Вооруженных силах СССР закончил в звании полковника. Александр Михайлович награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Валерий Лидин поздравил фронтовика, поблагодарил за его вклад в Победу, в развитие города, за честный труд и замечательный пример подрастающему поколению. И вручил ветерану благодарственное письмо за подписью секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и подарки от регионального отделения Партии.

«Благодаря вам, у нашей молодежи есть возможность из первых уст услышать то, как ковалась Великая Победа,- сказал Валерий Лидин. - Мы по-настоящему гордимся своими старшими товарищами по партии. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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