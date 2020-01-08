2020-01-08T13:32:05+03:00
Происшествия

Песок вместо штор: жительницу Саранска обманул мошенник

Возбуждено уголовное дело
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В полицию Саранска обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в декабре в популярной социальной сети нашла информацию об интернет-магазине по продаже штор.

Выбрав из предложенного ассортимента подходящие к ее интерьеру, горожанка сделала заказ. В начале января посылка пришла в отделение почты. Заплатив 3 800 рублей, покупательница принесла ее домой, а когда вскрыла, вместо ткани обнаружила пакет с речным песком.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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