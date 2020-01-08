2020-01-08T13:03:29+03:00
Происшествия

В Пензе мужчина упал в шахту лифта

Проводится доследственная проверка по факту смерти работника специализированной организации на производстве
Поделиться:
Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, вечером 6 января в строящемся доме по 3-му проезду Рахманинова в городе Пензе, при производстве сварочных работ работник общества с ограниченной ответственностью, занимающегося пуско-наладкой и монтажом лифтов, упал в шахту лифта. Потерпевший, 1993 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнеломовском районе на пожаре погибла женщина
Песок вместо штор: жительницу Саранска обманул мошенник
В Пензе мужчина упал в шахту лифта
Заседание Ассоциации законодателей пройдет в Пензе
Саранск и Пенза - в числе лучших городов России
Пятнадцатилетний водитель за рулем
Житель Мордовии угнал автомобиль родственника, чтобы подвезти друга
Пензенских долгожителей поздравили с юбилеем
Рождественское богослужение
В Пензе стартовал Рождественский теннисный турнир среди юношей и девушек
Пензенские полицейские пригласили школьников в зоопарк
В Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная литургия
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Рождеством Христовым
Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Рождеством Христовым
В Саранске студент-иностранец стал жертвой мошенничества
Житель Шемышейки украл автомагнитолу и аккумулятор
В 2020 году на строительство детских садов в Пензенской области направят более 390 миллионов рублей
Иван Белозерцев: «Над обликом Пензы нужно работать вдумчиво»
Житель Кузнецка сгорел в собственной машине
Рождественский фестиваль спорта
Реакция оперативная и жесткая
Повышения цены на землю не будет
ЧП произошло ночью
Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде