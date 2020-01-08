В Пензе мужчина упал в шахту лифта

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:03:29+03:00

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По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, вечером 6 января в строящемся доме по 3-му проезду Рахманинова в городе Пензе, при производстве сварочных работ работник общества с ограниченной ответственностью, занимающегося пуско-наладкой и монтажом лифтов, упал в шахту лифта. Потерпевший, 1993 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU