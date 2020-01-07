2020-01-07T18:43:45+03:00
Происшествия

Пятнадцатилетний водитель за рулем

Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях ПДД в Мордовии за 3 января
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия
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В 11 часов 25 минут на 16 км автодороги Чамзинка - Отрадное - Кульмино - Б.Ремезенки 41-летний водитель автомашины «ВАЗ 111730», при повороте не рассчитал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Камаз 45143» с полуприцепом «Сзап 85514». В результате ДТП водителю автомашины «ВАЗ 111730» бригадой СМП оказана медицинская помощь и назначено лечение.

В 14 часов 25 минут на 4 км автодороги Гумны-Плужное-Тенишево-Шаверки 19-летний водитель автомашины «Лада 111940», не справился с управлением автомашины, зацепил правую обочину, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 47-летняя пассажир автомашины госпитализирована в ГБУЗ «Краснослободская РБ».

В 5 часов 40 минут на ул. Войнова в Саранске инспекторами ДПС была остановлена автомашина «ВАЗ 211440» под управлением 26-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. На место была вызвана СОГ ОП №4 УМВД России по г. Саранск.

В 16 часов 30 минут на 250 км автодороги Н. Новгород - Пенза - Саратов инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» была остановлена автомашина «ВАЗ 21074» под управлением 15-летнего водителя. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства, числятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в ММО МВД России «Лямбирский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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