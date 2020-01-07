Пензенских долгожителей поздравили с юбилеем
Дворянкину Ивану Гавриловичу исполнилось 90 лет, а Федулова Мария Андреевна отмечает свое столетие.
Иван Гаврилович родился в селе Черенцовка Каменского района Пензенской области. После окончания Пензенского политехнического института Иван Гаврилович несколько лет работал мастером на заводе ВЭМ, затем долгие годы в управлении транспорта города Пензы. Его трудовой стаж более 40 лет.
Мария Андреевна родилась в деревне Куриловка Пензенского района Пензенской области. Во время Великой Отечественной войны работала на Пензенском велозаводе в цехе по изготовлению снарядов. А после окончания войны, долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, трудилась кассиром-контролером в ДК «Заря». Ее общий трудовой стаж более 50 лет.
Юбиляров поздравили заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков, глава администрации Железнодорожного района города Олег Денисов, директор Центра социальной помощи семье и детям района Екатерина Симагина.
Именинникам вручили персональные поздравления от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина и выразили слова глубокой благодарности за многолетний, добросовестный труд.
- Гордимся, что на пензенской земле есть такие люди! Ваш жизненный путь, сила духа и трудолюбие - пример для нас. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, - отметил Владимир Попков.
ИСТОЧНИК KP.RU