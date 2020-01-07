2020-01-07T13:19:36+03:00
Общество

Рождественское богослужение

Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия в Свято-Феодоровском кафедральном соборе
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Тысячи верующих Республики Мордовия приняли участие в Рождественских богослужениях. В Свято-Феодоровском кафедральном соборе на них присутствовали председатель правительства Мордовии Владимир Сушков, председатель Госсобрания Республики Владимир Чибиркин. Владыка Зиновий огласил Рождественское послание Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Торжественные богослужения прошли во всех храмах, часовнях, молельных домах Русской православной церкви, расположенных в Мордовии.

И еще одна радостная новость для верующих христиан. В канун Нового года в Саранск привезли икону святой блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия святыня отправилась в социальный Крестный ход. Ее доставят в больницы, социальные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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