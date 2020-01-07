В Пензе стартовал Рождественский теннисный турнир среди юношей и девушек

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:12:46+03:00

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В Пензе на базе теннисного центра «Лев» стартовал Рождественский теннисный турнир среди юношей и девушек.

В соревновании принимают участие дети по двум возрастным группам: 9-10 лет и до 13 лет.

Турнир является межрегиональным, участвуют в нем более 90 юных спортсменов из Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Тульской, Курской, Воронежской, Ульяновской и Московской областей, а также из республик Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU