Пензенские полицейские пригласили школьников в зоопарк
В городе прошла акция «Каникулы»
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Сотрудники управления МВД России по Пензе пригласили школьников посетить городской зоопарк.
Юным посетителям рассказали об истории учреждения и его роли в сохранении редких видов животных. Во время прогулки по зоопарку подростки смогли увидеть всех его питомцев - как привычных для нашей местности, так и экзотических, - а также услышать увлекательный рассказ о каждом из них.
В завершение экскурсии учащиеся поблагодарили организаторов за интересно проведенное время и сделали фотографии на память.
ИСТОЧНИК KP.RU