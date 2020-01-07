2020-01-07T12:10:59+03:00
Общество

Пензенские полицейские пригласили школьников в зоопарк

В городе прошла акция «Каникулы»
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Сотрудники управления МВД России по Пензе пригласили школьников посетить городской зоопарк.

Юным посетителям рассказали об истории учреждения и его роли в сохранении редких видов животных. Во время прогулки по зоопарку подростки смогли увидеть всех его питомцев - как привычных для нашей местности, так и экзотических, - а также услышать увлекательный рассказ о каждом из них.

В завершение экскурсии учащиеся поблагодарили организаторов за интересно проведенное время и сделали фотографии на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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