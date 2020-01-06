2020-01-06T21:12:06+03:00
Общество

Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Рождеством Христовым

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Уважаемые православные христиане Сурского края!

Примите самые сердечные поздравления с Рождеством Христовым!

Этот светлый и радостный праздник на протяжении столетий несёт людям свет веры, надежды и любви, взаимное уважение и согласие, вселяет уверенность в победе мира и добра.

Отрадно, что завещанные предками добрые нравственные традиции православия на пензенской земле всемерно сохраняются и приумножаются, бережно передаются подрастающим поколениям.

Дорогие друзья! Пусть родившийся Христос – младенец дарует вам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепит в многотрудном служении на благо нашей великой Родины!

Желаю вам семейного благополучия, доброго здравия и счастья!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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