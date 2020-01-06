Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Рождеством Христовым
Уважаемые православные христиане Сурского края!
Примите самые сердечные поздравления с Рождеством Христовым!
Этот светлый и радостный праздник на протяжении столетий несёт людям свет веры, надежды и любви, взаимное уважение и согласие, вселяет уверенность в победе мира и добра.
Отрадно, что завещанные предками добрые нравственные традиции православия на пензенской земле всемерно сохраняются и приумножаются, бережно передаются подрастающим поколениям.
Дорогие друзья! Пусть родившийся Христос – младенец дарует вам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепит в многотрудном служении на благо нашей великой Родины!
Желаю вам семейного благополучия, доброго здравия и счастья!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
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