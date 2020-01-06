Рождественский фестиваль спорта
Прошел в Пензе в воскресенье, 5 января
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:
На спортивной базе гимназии №13 в ФОКе «Атлант» прошли соревнования среди школ социо-культурного комплекса «Ладожский».
В состязаниях по спортивным играм приняли участие 60 человек из пяти образовательных учреждений.
По результатам игр определились победители:
I место заняла команда школы 36.
II место - сразу три команды школ 63, 64 и гимназии 13.
III место у команды школы 57.
Победителям и призёрам вручены грамоты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы, а также сладкие призы.
ИСТОЧНИК KP.RU