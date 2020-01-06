Рождественский фестиваль спорта

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:48:35+03:00

Прошел в Пензе в воскресенье, 5 января

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На спортивной базе гимназии №13 в ФОКе «Атлант» прошли соревнования среди школ социо-культурного комплекса «Ладожский».

В состязаниях по спортивным играм приняли участие 60 человек из пяти образовательных учреждений.

По результатам игр определились победители:

I место заняла команда школы 36.

II место - сразу три команды школ 63, 64 и гимназии 13.

III место у команды школы 57.

Победителям и призёрам вручены грамоты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы, а также сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU