Реакция оперативная и жесткая

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:46:28+03:00

Бывший руководитель одного из межрайонных следственных отделов в Мордовии признан виновным в мошенничестве при получении выплат

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Собранные следственными органами СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю одного из межрайонных следственных отделов управления. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В 2013 году сотрудник получил денежные средства для компенсации расходов, связанных с переездом с членами семьи на новое место жительства, в связи с переводом его по службе в другую местность, в то время как члены его семьи не переезжали с ним и не планировали это делать. Таким образом, денежными средствами в сумме около 64 тысяч рублей, выплаченными на возмещение расходов по обустройству на новом месте жительства членов его семьи, он распорядился по собственному усмотрению, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Сразу после возбуждения уголовного дела он был уволен со службы за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. Данное основание является нереабилитирующим.

Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае поступления сообщения о коррупционном преступлении, тем более, если речь идет о собственных сотрудниках.

ИСТОЧНИК KP.RU