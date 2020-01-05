2020-01-05T19:31:22+03:00
Происшествия

Взрыв плавильной печи

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах получения травм работниками организации
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Взрыв произошел ночью 10 декабря. Разлетевшиеся осколки серьезно повредили глаз плавильщику металла 1985 года рождения, загружавшему лом алюминия в печь. Напарник пострадавшего - мужчина 1973 года рождения, также находившийся вблизи печи, получил ожоги. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести причиненного вреда его здоровью.

По данным следствия взрыв произошел в результате допущенных работниками организации нарушений требований охраны труда при загрузке плавильной печи.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования плавильщика общества с ограниченной ответственностью на производстве (ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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