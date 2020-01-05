Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:04:10+03:00

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Ночью на улице Чаадаева в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Lexus RX300» под управлением 35-летнего жителя областного центра. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU