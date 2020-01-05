2020-01-05T19:04:10+03:00
Происшествия

Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде

Возбуждено уголовное дело
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью на улице Чаадаева в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Lexus RX300» под управлением 35-летнего жителя областного центра. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв плавильной печи
Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
Коммунальную аварию в Терновке устраняют 25 человек
Молитва в храме при колонии строгого режима
«Спасские вечера. Рождественские встречи»
Пензенские школьники стали победителями научно-инженерного конкурса «Потенциал»
Водитель и девушка-пассажир доставлены в больницу
Устанавливаются обстоятельства гибели трех лиц при пожаре
В Саранске 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта
Жительница Пензы перевела «знакомой» пять тысяч рублей
Руководитель преступной группы задержан
Удивительная пора - Рождество
29-летний пензенец избил маму и бабушку
Пензенская область вошла в топ 5 регионов
В Пензе открылся Терем Снегурочки
В этом году в Пензенской области отремонтируют более 30 образовательных учреждений
Пензенские тренеры повысят квалификацию
Житель Кузнецка попался на вождении в нетрезвом виде
Пострадавшая успела позвонить
Лыжный агитпоход «Звездный»
Жительница Пензы лишилась крупной суммы, поверив «сотруднику банка»
Старты на площади Ленина в Пензе