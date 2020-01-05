2020-01-05T16:11:05+03:00
Общество

Молитва в храме при колонии строгого режима

В день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы в исправительной колонии ЯК 7/5 была совершена литургия
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Пензенской епархииФото: Пресс-служба Пензенской епархии
Изменить размер текста:

В субботу, 4 января, божественную литургию в храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при исправительной колонии строгого режима ЯК 7\5 совершили настоятель Серафимовского храма города Пензы протоиерей Андрей Поляков и протодиакон Николай Боговик.

В преддверии Рождества отец Николай зачитал Рождественские послания Патриарха Кирилла и митрополита Серафима. В свою очередь священник Андрей Поляков поздравил молящихся с Рождеством и рассказал о жизни великомученицы Анастасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв плавильной печи
Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
Коммунальную аварию в Терновке устраняют 25 человек
Молитва в храме при колонии строгого режима
«Спасские вечера. Рождественские встречи»
Пензенские школьники стали победителями научно-инженерного конкурса «Потенциал»
Водитель и девушка-пассажир доставлены в больницу
Устанавливаются обстоятельства гибели трех лиц при пожаре
В Саранске 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта
Жительница Пензы перевела «знакомой» пять тысяч рублей
Руководитель преступной группы задержан
Удивительная пора - Рождество
29-летний пензенец избил маму и бабушку
Пензенская область вошла в топ 5 регионов
В Пензе открылся Терем Снегурочки
В этом году в Пензенской области отремонтируют более 30 образовательных учреждений
Пензенские тренеры повысят квалификацию
Житель Кузнецка попался на вождении в нетрезвом виде
Пострадавшая успела позвонить
Лыжный агитпоход «Звездный»
Жительница Пензы лишилась крупной суммы, поверив «сотруднику банка»
Старты на площади Ленина в Пензе