Молитва в храме при колонии строгого режима

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:11:05+03:00

В день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы в исправительной колонии ЯК 7/5 была совершена литургия

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В субботу, 4 января, божественную литургию в храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при исправительной колонии строгого режима ЯК 7\5 совершили настоятель Серафимовского храма города Пензы протоиерей Андрей Поляков и протодиакон Николай Боговик.

В преддверии Рождества отец Николай зачитал Рождественские послания Патриарха Кирилла и митрополита Серафима. В свою очередь священник Андрей Поляков поздравил молящихся с Рождеством и рассказал о жизни великомученицы Анастасии.

ИСТОЧНИК KP.RU