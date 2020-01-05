Водитель и девушка-пассажир доставлены в больницу

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:16:12+03:00

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4 января в 00 часов 30 минут на 2 км автодороги к с. Старое Синдрово от автодороги «Подъезд к го Саранск от М-5 Урал» 23-летний водитель автомашины «Форд Мондео» не обеспечил безопасный скоростной режим и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель и 20-летняя девушка-пассажир с различными травмами госпитализированы в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ». У водителя взята кровь на анализ.

В 2019 году данный водитель за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 62 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU