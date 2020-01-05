В Саранске 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта
Временно будет ограничено движение и исключена стоянка:
с 7:00 6 января до 3:00 7 января
по ул. Большевистской, от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны);
по ул. Демократической, от ул. Коммунистической до ул. Советской;
по ул. М. Расковой, от ул. Ульянова до ул. Попова (четная и нечетная стороны);
на парковках:
по ул. Советской, в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,
по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),
по ул. Советской, в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а),
на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко, Никольскому храму, по ул. Волгоградской;
с 18:00 6 января до 3:00 7 января
по ул. Красноармейской, от ул. Саранской до ул. Кавказской;
по ул. Большевистской, от ул. Советской до ул. Кавказской;
по ул. Советской, от ул. Демократической до ул. Большевистской.
Будет временно исключена стоянка транспортных средств:
с 7:00 до 18:00 6 января
по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,
по ул. Большевистской, от ул. Советской до ул. Кавказской,
по ул. Советской, от ул. Демократической до ул. Большевистской;
с 7:00 до 21:00 7 января на парковках
по ул. Советской, в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53),
по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),
по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU