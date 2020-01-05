В Саранске 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:52:08+03:00

В период проведения богослужения по случаю Рождества Христова

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Временно будет ограничено движение и исключена стоянка:

с 7:00 6 января до 3:00 7 января

по ул. Большевистской, от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны);

по ул. Демократической, от ул. Коммунистической до ул. Советской;

по ул. М. Расковой, от ул. Ульянова до ул. Попова (четная и нечетная стороны);

на парковках:

по ул. Советской, в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,

по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской, в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а),

на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко, Никольскому храму, по ул. Волгоградской;

с 18:00 6 января до 3:00 7 января

по ул. Красноармейской, от ул. Саранской до ул. Кавказской;

по ул. Большевистской, от ул. Советской до ул. Кавказской;

по ул. Советской, от ул. Демократической до ул. Большевистской.

Будет временно исключена стоянка транспортных средств:

с 7:00 до 18:00 6 января

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,

по ул. Большевистской, от ул. Советской до ул. Кавказской,

по ул. Советской, от ул. Демократической до ул. Большевистской;

с 7:00 до 21:00 7 января на парковках

по ул. Советской, в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53),

по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU