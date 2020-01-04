2020-01-04T11:36:37+03:00
Звезды

Пензенская область вошла в топ 5 регионов

Во Всероссийской образовательной акции "Культурный марафон" регион занял 4 место
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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Старт проекта, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой, был дан на платформе Яндекс.Учебник 1 октября. С участниками проекта проводились интерактивные уроки, тестирования.

В уроках «Культурного марафона» приняли участие 41934 школьника Пензенской области. Школьники 1-11 классов на уроках, размещенных на платформе Яндекс.Учебник, погрузились в мир музыки, театра, кино и архитектуры.

С 1 ноября по 1 декабря 31367 школьников прошли интерактивный тест по уровням образования: 1-4, 5-9 и 10-11 классы.

Все участники получили сертификаты.

В «Культурном марафоне» приняли участие: режиссёр Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссёр Александр Роднянский, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, группа «Би-2», музыканты Полина Гагарина, Ёлка.

Экспертами марафона стали: музыкальный критик, куратор Алексей Мунипов, архитектурный критик, журналист Александр Острогорский, сценарист, доцент кафедры драматургии кино ВГИКа Всеволод Коршунов, театровед, продюсер Алексей Киселёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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