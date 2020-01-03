Пензенские тренеры повысят квалификацию
15 специалистов преподавателей физической культуры и спорта из Пензенской области примут участие в образовательных программах Российского международного олимпийского университета. Кроме того, еще 60 пензенцев пройдут переподготовку на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», раздела «Спорт – норма жизни».
- В Пензенской области созданы все условия для вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Нужно, чтобы соответствовала и квалификация тренерского состава. Чтобы в спортивные кружки и секции приходило больше мальчишек и девчонок, чтобы развивался и профессиональный, и массовый спорт.
ИСТОЧНИК KP.RU