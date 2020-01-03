Пострадавшая успела позвонить
Ссора между соседями, проживавшими в Саранске в доме 22 по улице Веселовского, произошла поздно вечером из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина нанес женщине удар ножом в область грудной клетки, после чего ушел к себе в квартиру.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, пострадавшая смогла позвонить по телефону и сообщить о произошедшем. Однако, несмотря на усилия прибывших по вызову медицинских работников, спасти потерпевшую не удалось. От полученного телесного повреждения она скончалась у себя в квартире.
Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сосед пострадавшей.
Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU