2020-01-03T17:36:35+03:00
Происшествия

Пострадавшая успела позвонить

Прибывшие на место медики не смогли спасти женщину
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Ссора между соседями, проживавшими в Саранске в доме 22 по улице Веселовского, произошла поздно вечером из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина нанес женщине удар ножом в область грудной клетки, после чего ушел к себе в квартиру.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, пострадавшая смогла позвонить по телефону и сообщить о произошедшем. Однако, несмотря на усилия прибывших по вызову медицинских работников, спасти потерпевшую не удалось. От полученного телесного повреждения она скончалась у себя в квартире.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сосед пострадавшей.

Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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