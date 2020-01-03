Пострадавшая успела позвонить

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Ссора между соседями, проживавшими в Саранске в доме 22 по улице Веселовского, произошла поздно вечером из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина нанес женщине удар ножом в область грудной клетки, после чего ушел к себе в квартиру.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, пострадавшая смогла позвонить по телефону и сообщить о произошедшем. Однако, несмотря на усилия прибывших по вызову медицинских работников, спасти потерпевшую не удалось. От полученного телесного повреждения она скончалась у себя в квартире.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сосед пострадавшей.

Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU