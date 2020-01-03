2020-01-03T17:01:15+03:00
Общество

Лыжный агитпоход «Звездный»

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в дни зимних каникул в Пензенской области
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Фото; Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото; Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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На муниципальном уровне туристские группы с 22 декабря совершали однодневные и многодневные походы по территории своего района. На этом этапе в агитпоходе приняли участие более тысячи учащихся из районов области. На маршрутах была организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проводились концерты и выступления агитбригад.

На областном уровне агитпоход стартовал 2 января, и пройдет по Пензенскому, Колышлейскому, Сердобскому, Шемышейскому районам.

Туристские группы, принимающие участие в походе областного уровня, проводят вахты памяти, оказывают помощь ветеранам, изучают традиции, обычаи, фольклор, ремесла народов, населяющих наш край, организуют концерты художественной самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, выступления агитбригад.

Завершится агитпоход 7 января. Торжественная линейка, на которой будут подведены итоги и состоится награждение лучших туристских групп дипломами Министерства образования Пензенской области, пройдет в средней общеобразовательной школе №1 р.п. Колышлей.

По окончании линейки участников ждут заключительный концерт и дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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