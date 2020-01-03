Старты на площади Ленина в Пензе

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:36:11+03:00

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Участники игровой программы соревновались в ловкости, играли в русскую забаву «вышибалы», перетягивали канат. Все участники мероприятия весело провели время и получили сладкие подарки.

Спортивная школа №7 в это день организовала для жителей работу спортивной площадки «электронный лабиринт». Это новый вид спортивного ориентирования. Главное его отличие - спортсмены ориентируются на маленькой площадке среди искусственных препятствий. В мероприятии приняли участие более 100 человек, все они получили сладкие призы.

Сегодня и завтра на площади Ленина пройдет еще ряд мероприятий для детей и взрослых.

3 января, 15.00 – 17.00 Работа площадок по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия (апробация комплекса ГТО).

4 января, 15.00 Показательное занятие по скандинавской ходьбе.

4 января, 15.00 Игровая программа «Новогодние старты».

ИСТОЧНИК KP.RU