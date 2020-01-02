2020-01-02T18:28:54+03:00
Спорт

Пензенцев приглашают на "Зимние забавы"

Ежегодная акция состоится 4 января 2020 года на Олимпийской аллее
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В забегах на лыжах примут участие школьники, студенты, представители трудовых коллективов, а также другие жители города.

Участники будут преодолевать дистанции в 2 и 4 километра.

Кроме того, в рамках акции пройдут традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественский старты». Для самых юных участников будут организованы эстафеты «Веселые старты».

Регламент мероприятия:

9.00 – сбор и регистрация участников акции.

9.45 – торжественное открытие.

10.00 – начало соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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