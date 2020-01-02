Поздравление депутата Пензенской городской Думы Ивана Краснова
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Дорогие граждане!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы в новом году вашими постоянными спутниками были удача и хорошее настроение, а радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидала вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Праздничного вам новогоднего настроения и любви!
Депутат Пензенской городской Думы, заместитель Главы города Пензы Иван Витальевич Краснов
ИСТОЧНИК KP.RU