Злоупотребил полномочиями на 26 миллионов
Не позднее февраля 2017 года исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ) при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства, путем завышения цены контракта.
В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе. В результате злоупотребления должностными полномочиями генеральным директором, предприятием необоснованно освоены денежные средства в размере более 26 млн рублей, чем нанесен материальный ущерб Госкорпорации «Роскосмос», отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
Бывшему руководителю НИИФИ судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU