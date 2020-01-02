Злоупотребил полномочиями на 26 миллионов

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:34:21+03:00

Уголовное дело расследовано при взаимодействии регионального СК и УФСБ России по Пензенской области

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Не позднее февраля 2017 года исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ) при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства, путем завышения цены контракта.

В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе. В результате злоупотребления должностными полномочиями генеральным директором, предприятием необоснованно освоены денежные средства в размере более 26 млн рублей, чем нанесен материальный ущерб Госкорпорации «Роскосмос», отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Бывшему руководителю НИИФИ судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU