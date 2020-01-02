2020-01-02T12:52:43+03:00
Общество

Не должны затягивать, нужно действовать

Иван Белозерцев провел совещание по обращению жителей Кузнецкого района в Instagram
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Главным стал вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на участке автодороги М5 «Урал» в районе сел Малый Труев и Евлашево Пензенской области.

«Мне написали в соцсети жители Кузнецкого района, - проинформировал Иван Белозерцев. - Их просьба - обеспечить безопасность водителей, пассажиров и пешеходов на перекрестке Евлашево - Малый Труев - М5. Мы должны сделать все, чтобы граждане перестали гибнуть на дорогах».

Как сообщил начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов, в начале 2020 года на данном перекрестке планируется обустройство искусственной неровности - «лежачего полицейского» и укладка шумовой полосы.

«Это наша общая зона ответственности. Мы не должны затягивать, нужно действовать совместно, принимать меры - наносить разметку, обустраивать искусственные препятствия, где необходимо ставить дорожные знаки, освещение», - констатировал глава субъекта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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