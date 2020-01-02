…И водили хороводы

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:43:53+03:00

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Традиционное мероприятие прошло в первый день нового 2020 года. Жители города собрались у костра, чтобы пообщаться, поздравить друг друга с праздником, согреться крепким сладким чаем с конфетами, печеньем и сладким пирогом.

Дед Мороз со Снегурочкой также пришли поздравить с Новым годом всех гостей, играли и водили традиционные хороводы.

Любители здорового образа жизни активно принимали участие в спортивных соревнованиях и пели песни под гитару, наравне с ребятами катались на санках, играли в хоккей, лепили снеговика.

ИСТОЧНИК KP.RU