2020-01-02T11:43:53+03:00
Новый год 2020

…И водили хороводы

На Олимпийской аллее в Пензе провели «Новогодний пикник»
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Традиционное мероприятие прошло в первый день нового 2020 года. Жители города собрались у костра, чтобы пообщаться, поздравить друг друга с праздником, согреться крепким сладким чаем с конфетами, печеньем и сладким пирогом.

Дед Мороз со Снегурочкой также пришли поздравить с Новым годом всех гостей, играли и водили традиционные хороводы.

Любители здорового образа жизни активно принимали участие в спортивных соревнованиях и пели песни под гитару, наравне с ребятами катались на санках, играли в хоккей, лепили снеговика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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