2020-01-01T19:13:30+03:00
Общество

Поздравление начальника ГУ МЧС по Пензенской области Сергея Козлова

Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорогие коллеги, жители и гости Пензенской области!

От имени руководства и личного состава Главного управления МЧС России по Пензенской области сердечно поздравляю вас с Новым Годом! Пусть он станет для вас исключительно безопасным!

Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в наступающем году и станет хорошей предпосылкой для новых интересных дел, свершений и побед. От всего сердца хочется пожелать, чтобы в эти дни вас окружали близкие, любимые люди, а тепло домашнего очага охраняло от всех невзгод! Пусть сбудутся все мечты в новом году, а все несчастья останутся в прошлом! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Начальник ГУ МЧС по Пензенской области Сергей Михайлович Козлов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24