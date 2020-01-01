Поздравление начальника ГУ МЧС по Пензенской области Сергея Козлова

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:13:30+03:00

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Дорогие коллеги, жители и гости Пензенской области!

От имени руководства и личного состава Главного управления МЧС России по Пензенской области сердечно поздравляю вас с Новым Годом! Пусть он станет для вас исключительно безопасным!

Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в наступающем году и станет хорошей предпосылкой для новых интересных дел, свершений и побед. От всего сердца хочется пожелать, чтобы в эти дни вас окружали близкие, любимые люди, а тепло домашнего очага охраняло от всех невзгод! Пусть сбудутся все мечты в новом году, а все несчастья останутся в прошлом! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Начальник ГУ МЧС по Пензенской области Сергей Михайлович Козлов

ИСТОЧНИК KP.RU