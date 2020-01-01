В Пензе поздравили с юбилеем участницу трудового фронта

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник заместитель главы администрации Ленинского района Александр Максимов и сотрудники Комплексного центра социальной помощи семье и детям поздравили с юбилеем участницу трудового фронта Зинаиду Горшкову.

Горшкова Зинаида Петровна родилась в Пензе. Во время войны работала на заводе ЗИФ на упаковке. В 1947 году поступила работать на часовой завод. С 1951 по 1954 годы работала первым секретарем Райкома комсомола Заводского района. С 1951 года была избрана секретарем Парткома часового завода и проработала в этой должности до 1989 года.

Награждена Орденом Октябрьской революции и Орденом Трудового Красного знамени.

После выхода на пенсию участвовала в создании фонда милосердия и здоровья.

Гости от всей души пожелали имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, добра и благополучия, вручили поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина и сладкий подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU