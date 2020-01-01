Поздравление главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Валерия Савельева

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:57:09+03:00

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Дорогие пензенцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть сбудутся ваши самые заветные желания, и наступающий 2020 год запомнится новыми покоренными высотами и успехами! От всей души желаю вам удачи в делах, здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма и хорошего настроения!

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Валерий Петрович Савельев

ИСТОЧНИК KP.RU