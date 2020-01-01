Поздравление главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Валерия Савельева
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Дорогие пензенцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть сбудутся ваши самые заветные желания, и наступающий 2020 год запомнится новыми покоренными высотами и успехами! От всей души желаю вам удачи в делах, здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма и хорошего настроения!
Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
Валерий Петрович Савельев
ИСТОЧНИК KP.RU