Поздравил с праздниками
О случившемся пожаре 28 августа 2019 года и отважном мальчишке, не растерявшемся и сумевшем через выбитое стекло выбраться с сестренкой из горящего дома, писали много. В настоящее время Кирилл вместе с родителями и сестрой проживает у родственников.
Улыбчивый мальчуган и застенчивая девочка были рады гостям. По секрету они рассказали, что Кирилл очень хочет мобильный телефон, а Лиза куклу. Огонь уничтожил не только их дом, но и все игрушки. Сотрудники Следственного управления привезли им желанные новогодние подарки, а также сладости и снегокат для катания с горок.
Анатолий Ситников поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, хорошей учебы и вырасти достойными гражданами нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU