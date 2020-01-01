Поздравил с праздниками

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:35:57+03:00

Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия Анатолий Ситников встретился с 9-летним Кириллом Кемайкиным и спасенной им из горящего дома 4-летней сестренкой Лизой

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О случившемся пожаре 28 августа 2019 года и отважном мальчишке, не растерявшемся и сумевшем через выбитое стекло выбраться с сестренкой из горящего дома, писали много. В настоящее время Кирилл вместе с родителями и сестрой проживает у родственников.

Улыбчивый мальчуган и застенчивая девочка были рады гостям. По секрету они рассказали, что Кирилл очень хочет мобильный телефон, а Лиза куклу. Огонь уничтожил не только их дом, но и все игрушки. Сотрудники Следственного управления привезли им желанные новогодние подарки, а также сладости и снегокат для катания с горок.

Анатолий Ситников поздравил ребят с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, хорошей учебы и вырасти достойными гражданами нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU