Упали на землю с 10-метровой высоты

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:31:47+03:00

В Пензе от крана - манипулятора оторвалась монтажная корзина с людьми

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Днём 26 декабря двое мужчин осуществляли работы по спилу деревьев на улице Аустрина в городе Пензе. При выполнении работ они находились на высоте не менее 10 м в монтажной корзине (люльке), прикрепленной к стреле крана-манипулятора, установленного на автомобиле «КАМАЗ».

Данная специальная техника принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью. Вследствие ненадлежащего ее обслуживания ответственными лицами организации - собственника, к высотным работам был допущен неисправный кран-манипулятор.

В связи с наличием трещин и коррозийных повреждений металла, произошел обрыв в месте соединения монтажной корзины со стрелой манипулятора. В результате падения люльки 39-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, второй мужчина 1992 года рождения госпитализирован в лечебное учреждение с травмами головы, руки и ног.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 1980 года рождения (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU