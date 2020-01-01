2020-01-01T10:48:16+03:00
Общество

На трассе М-5 снято ограничение движения

Причина ограничения: сильная метель, ухудшение видимости
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По информации пресс-службы Федерального дорожного агентства (Росавтодор), с 19:30 31.12.19 до 01.01.20 на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Оренбург (Оренбургская область н.п Краснощеково - н.п Гай) было закрыто движение автотранспорта (продолжительность 11 часов 30 минут). Причина: сильная метель, ограничение видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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