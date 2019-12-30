2019-12-30T19:26:14+03:00
Общество

Пензенских водителей просят завтра не пользоваться личным транспортом

В городе ожидается сильный снегопад
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В канун Нового года многие горожане отправятся за покупками, на дорогах возможно образование заторов. Кроме того, большое количество транспорта осложняет уборку улично-дорожной сети города от снега и обработку проезжей части от гололеда.

Администрация города обращается к пензенцам с просьбой учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться не личным, а общественным транспортом.

Водителям необходимо быть предельно осторожными, отдавать приоритет на дороге снегоуборочной технике, а также не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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