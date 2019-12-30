Пензенских водителей просят завтра не пользоваться личным транспортом
В канун Нового года многие горожане отправятся за покупками, на дорогах возможно образование заторов. Кроме того, большое количество транспорта осложняет уборку улично-дорожной сети города от снега и обработку проезжей части от гололеда.
Администрация города обращается к пензенцам с просьбой учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться не личным, а общественным транспортом.
Водителям необходимо быть предельно осторожными, отдавать приоритет на дороге снегоуборочной технике, а также не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU