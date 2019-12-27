2019-12-27T09:44:32+03:00
Новый год 2020

Губернаторская елка в Пензе

Временно изменила схему дорожного движения
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В целях обеспечения безопасности участников Губернаторской новогодней ёлки 27 декабря утверждена временная схема организации дорожного движения.

Схема предусматривает прекращение движения автотранспортных средств с 06.00 до 16.00 часов 27 декабря на участке автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского (кроме транспорта общего пользования).

Также будет ограничена стоянка автотранспортных средств (кроме автотранспорта, перевозящего детей) в период с 06.00 до 16.00 часов 27 декабря 2019 года на участке автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского (четная и нечетная сторона).

На Губернаторскую новогоднюю ёлку в Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского пригласили детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, из семей беженцев и вынужденных переселенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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