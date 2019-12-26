Психолог из Пензенской области - победитель Всероссийского конкурса «Святость материнства»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-26T17:15:48+03:00

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На этой неделе в Центральной женской консультации Пензенского городского родильного дома состоялось награждение почетной грамотой Министерства здравоохранения Пензенской области заместителем Министра здравоохранения Пензенской области Мариной Воробьёвой медицинского психолога Екатерины Филипповой за добросовестный труд в системе здравоохранения, личный вклад в защиту материнства и детства.

Филиппова стала победителем Всероссийского конкурса «Святость материнства» в 2019 году в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию». Главная цель конкурса - защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.

Церемония награждения состоялась в Москве в октябре в Общественной палате Российской Федерадии.

ИСТОЧНИК KP.RU