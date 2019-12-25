Спросили дети губернатора

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-25T09:27:05+03:00

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В течение двух недель старшие школьники писали эссе на тему: «Какой вопрос я бы задал губернатору Пензенской области». Младшие школьники и воспитанники подготовительных групп детских садов тоже предлагали свои варианты вопросов. Самые интересные вопросы были отобраны для "прямой линии", отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

"Ходили ли вы в детский сад"? - поинтересовалась воспитанница детского сада г. Нижний Ломов Грант Анисян.

"Не ходил. Когда родители были на работе, за нами присматривала бабушка. Образование и воспитание было со старшими. Мы с ранних лет помогали по хозяйству. Сегодня почти все дети ходят в детский сад. Только в этом году в Пензенской области мы создали 1307 мест для дошкольников, а тогда у государства такой возможности не было", - ответил Иван Белозерцев.

"Можно ли сделать так, чтобы раз в месяц нам, школьникам, посещать культурные объекты бесплатно?" - спросила ученица 10-го класса школы номер один Нижнего Ломова Наталья Трифонова.

"Мне хочется, чтобы вы проехали всю Пензенскую область, побывали в музеях. В них отражена наша история, эволюция общества, страны, государства. И ваше предложение я беру в работу", - сказал глава региона.

"У нас очень красивый парк, а недавно открылся фонтан. А у вас есть любимое место в Пензе?", - спросила Александра Сергеева из детского сада номер 9 города Нижний Ломов.

"В Пензе у меня есть два любимых места. Это, во-первых, Западная поляна, где мы расчистили парк, устроили дорожки, сделали спортивные площадки. Я сам вложил душу в этот проект, и меня туда тянет. Ещё одно место - это Спасский собор, который был разрушен и который мы сейчас восстанавливаем. Сейчас там идут отделочные работы».

Юных нижнеломовцев волнует тема экологии и защиты животных. Об этом прозвучало несколько вопросов.

"Уважаемый Иван Александрович, как бы Вы поступили, если бы нашли на дороге котенка?", - прозвучал вопрос от дошкольника Ярослава Чернецова.

"Подобрал бы, накормил, обогрел и оставил себе. Не должны животные быть брошенными на улице", - сказал губернатор.

Руководитель области также сообщил, что совместно с фондом "Рука помощи бездомным животным" обсуждается проект по строительству приюта для собак и кошек.

Юные участники встречи также спросили о том, что нужно сделать, чтобы в селе Новая Пятина на детской площадке появились спортивные снаряды, дорожки и зона отдыха, как в Нижнем Ломове.

"Я дам поручение. Площадка у вас будет", - сказал губернатор.

На прямой линии не обошлось без детского вопроса о мечте первого лица области.

"Когда я вступал в должность губернатора, мечтал построить несколько школ. Во многом это сбылось. Сейчас мечтаю о том, чтобы в Пензе был построен кукольный театр. И я его построю", - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU