Пензенская область вышла на 3 место в ПФО

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-20T09:09:53+03:00

Индекс промышленного производства - за январь - ноябрь составил 105,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года

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Это обеспечило области 3 место среди регионов Приволжского федерального округа (в России ИПП -102,4%, в ПФО - 103,1%). По итогам 11 месяцев отгружено продукции на 210,9 млрд рублей или 106,4% к соответствующему периоду 2018 года.

На фоне позитивного развития промышленного комплекса наблюдается и рост средней заработной платы. По данным Пензастата, зарплата в промышленности составила 30,5 тыс. рублей с ростом на 4,5%.

Локомотивами роста промышленного производства в регионе благодаря активной работе по внедрению передовых технологий, освоению новых видов продукции и рынков сбыта являются предприятия: АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», АО «НПП «Рубин», АО «Нижнеломовский ЭМЗ», АО «Радиозавод», АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» АО «Пензтяжпромарматура», АО «Пензадизельмаш», АО «Белинсксельмаш», ООО «Станкомашстрой», Холдинговая компания «Маяк», ПАО «Биосинтез», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Пивоваренный завод «Самко», АО «Визит», ООО «Азия Цемент», ООО МК «Лером».

Справочно. Индекс промышленного производства является одним из основных макроэкономических индикаторов развития производящего сектора экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU