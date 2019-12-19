2019-12-19T18:00:28+03:00
Общество

В Саранске обсудили вопросы безопасности дорожного движения

В столице Мордовии прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором подвели итоги работы за год
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Как отметил Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, по итогам 11 месяцев в республике отмечается снижение основных показателей аварийности по сравнению с прошлым годом: количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 8,2%, число погибших в авариях - на 13%, травмированных и раненых - на 8,8%.

С начала года на дорогах Мордовии погибли 120 человек, больше всего жертв зарегистрировано в августе - 28 человек, менее аварийным оказался март - 4 ДТП с летальным исходом. Несмотря на заметное улучшение ситуации на дорогах, Мордовия находится в числе 10 регионов страны, которые не смогли достичь целевых показателей снижения смертности в результате ДТП по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В следующем году в Мордовии планируется реализовать 75 государственных и муниципальных контрактов по ремонту и капитальному ремонту дорог. Владимир Сушков призвал оперативно подготовить всю документацию и уделить особое внимание участкам, где происходит большое количество аварий.

Участники заседания говорили о необходимости разграничения автомобильных потоков на опасных участках, с организацией так называемых дорог «2+1», когда на каждые несколько километров дороги есть две полосы в одном направлении движения, что дает возможность водителям спокойно опережать другие машины. Также обсуждалось обустройство двухуровневых развязок на оживленных перекрестках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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