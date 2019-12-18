2019-12-18T15:34:15+03:00
Недвижимость

Заплати за электроэнергию и стань участником акции

На территории Пензенской области продолжается проведение предновогодней акции «В Новый год - без долгов и хлопот!», проводимой гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза»
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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До конца акции осталось менее двух недель, но у каждого клиента компании еще есть возможность стать ее участником. Для этого до 31 декабря 2019 года необходимо:

• погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2019 г.;

• оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря 2019 г.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2020 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции 50 потребителей, использовавших для оплаты дистанционные способы – официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми иными способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени будут аннулированы в размере 100 %. Более подробная информация об акции указана в положении на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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