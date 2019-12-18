В пензенском зоопарке поселились арасари

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-18T15:19:11+03:00

Увидеть этих экзотических птиц родом из Южной Америки можно уже сейчас в зимних вольерах учреждения

Изменить размер текста: A A

Не успели мы вдоволь порадоваться за Иниру и ее жениха, как в нашем зоопарке снова пополнение: новыми подопечными стали зелёные и черноголовые арасари - яркие птицы из семейства туканов, отличающиеся разнообразной окраской и большими клювами. В природе эти пернатые живут группами и населяют густые леса, ночуя в древесных дуплах. Звуки, издаваемые арасари, напоминают топор, ударяющийся о дерево.

В нашем зоопарке птицы будут жить парамив больших просторных вольерах. В настоящее время они адаптируется к новым условиям проживания и находится в зимних теплых помещениях. Весной пернатые будут доступны для просмотра на летних экспозициях.

ИСТОЧНИК KP.RU