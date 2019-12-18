2019-12-18T15:19:11+03:00
Общество

В пензенском зоопарке поселились арасари

Увидеть этих экзотических птиц родом из Южной Америки можно уже сейчас в зимних вольерах учреждения
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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Не успели мы вдоволь порадоваться за Иниру и ее жениха, как в нашем зоопарке снова пополнение: новыми подопечными стали зелёные и черноголовые арасари - яркие птицы из семейства туканов, отличающиеся разнообразной окраской и большими клювами. В природе эти пернатые живут группами и населяют густые леса, ночуя в древесных дуплах. Звуки, издаваемые арасари, напоминают топор, ударяющийся о дерево.

В нашем зоопарке птицы будут жить парамив больших просторных вольерах. В настоящее время они адаптируется к новым условиям проживания и находится в зимних теплых помещениях. Весной пернатые будут доступны для просмотра на летних экспозициях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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