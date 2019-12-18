Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» стал победителей межрегионального конкурса

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:39:36+03:00

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Стали известны итоги VII межрегионального конкурса «Компьютерное 3D – моделирование», который проводил Институт регионального развития Пензенской области при поддержке областного министерства образования, ПГУ, ПензГТУ, IT-колледжа и промышленных предприятий города.

В творческом состязании в номинации «T-Flex» принял участие молодой инженер-конструктор компании «СтанкоМашСтрой» Дмитрий Шелахаев. Участникам нужно было за 2,5 часа создать сложную 3D-модель корпуса клиновой задвижки. Дмитрий успешно справился с поставленной задачей и, набрав наибольший балл, сумел занять первое место в возрастной группе 18-25 лет.

- Такая активность помогает мне в учебе - сейчас я учусь в магистратуре и одновременно работаю по специальности. Участие в конкурсе расширяет мой профессиональный кругозор. Я смотрю, в чем можно работать, какие у программ плюсы и минусы, кто в области является экспертом по той или иной программе и к кому, в случае чего можно обратиться за консультацией, - рассказывает Дмитрий.

Впервые на «СтанкоМашСтрой» он пришел три года назад, когда участвовал в соревнованиях WorldSkills по токарной обработке с ЧПУ. Окончив вуз, выбрал именно это предприятия для трудоустройства и на то были особые причины.

- Станки - одни из самых сложных машин в плане производства, значит завод имеет высокий уровень, если способен их производить. К тому же, мне всегда больше нравились именно станки и именно конструкторская работа, поэтому, как появилась возможность, я подал резюме и был принят, - сказал Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU