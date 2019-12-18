2019-12-18T14:34:30+03:00
Экономика

ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. В первый день банк подписал уже три кредитных договора и принял по программе более 300 заявок.

Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил: «Работу по программе удалось запустить в срок, она получилась по-настоящему комфортной и выгодной для граждан, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Всего в течение пяти лет банки планируют выдать по ней около 150 тысяч кредитов на 450 млрд рублей. Мы уверены, что совместные усилия банков и застройщиков обеспечат такой высокий спрос. Уже после Восточного экономического форума в этом году ряд крупных компаний объявили о своих планах по строительству нового комфортного жилья в регионах ДФО».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский суд не изменил наказание для заключенного, сбежавшего из тюрьмы на свидание
Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам
Заплати за электроэнергию и стань участником акции
В пензенском зоопарке поселились арасари
Пензенские подразделения ГУ МЧС получили новую спецтехнику
Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» стал победителей межрегионального конкурса
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
34-летний житель Саранска украл у сожительницы золотые украшения
Птицефабрика «Пачелма» возобновит работу
В Саранске готовится к открытию детский сад на 240 мест
27 декабря в центре Пензы изменится схема движения
Делегация Пензенской области в КНР
Оборудование экспертного класса
Постановки пензенских театров вошли в число лучших на фестивале «Театральное Приволжье»
Юные жители Пензы и Саранска получают сладкие подарки
Ветерану Великой Отечественной войны Федору Степанову вручили памятную медаль
В Пачелмском районе во время пожара погибли два человека
С места происшествия скрылся
«Шумбрат, Мордовия!»
В Пензе росгвардейцы в считанные минуты нашли пропавшего пятилетнего ребенка
В Пензе продолжают восстанавливать танк «Т-34»
Концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»
Сирота получил благоустроенный жилой дом
В Мордовии самая дешевая «Сельдь под шубой» в стране
В Пензе дали старт новогодним торжествам