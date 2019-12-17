СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-17T12:47:50+03:00

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15 декабря в Республиканском дворце культуры прошёл заключительный концерт лауреатов и дипломантов XXIII республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» Как и всегда, он прошел с аншлагом.

Владимир Волков назвал фестиваль одним из самых ярких событий в культурной жизни региона.

«Наш фестиваль - самый массовый в стране. На разных этапах его проведения в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Более 40 процентов участников - дети. Билеты на заключительный концерт давно распроданы - и это лучший показатель всенародного признания фестиваля».

В этом году Мордовия вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. А фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» выиграл грант в сумме 3 млн. рублей в рамках национального проекта «Культура».

«Президент России В.В. Путин не раз подчеркивал, что культура народов выполняет объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга, - сказал Владимир Волков. - Для нашей республики разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел - это бесценное преимущество».

Десятки талантливых молодых людей, получив путевку в жизнь на фестивале «Шумбрат, Мордовия!», стали участниками престижных всероссийских и международных конкурсов, связали свою судьбу с культурой и искусством.

Перед началом финального концерта Глава республики вручил личные и коллективные награды участникам фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU