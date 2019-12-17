2019-12-17T11:17:00+03:00
Звезды

Концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»

Пензенская артистка и преподаватель детской музыкальной школы имени Виктора Чеха Таисия Гришина выступила на сцене Государственного Кремлевского Дворца
Поделиться:
Таисия Гришина (справа) выступила в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина».Таисия Гришина (справа) выступила в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина».Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Она приняла участие в большом концерте Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Программа была посвящена легендарным мелодиям XX века. Зрители смогли насладиться популярными мелодиями и мастерскими импровизациями, хитами минувшего столетия от джаза до рок-н-ролла и мощного фанка.

На сцену первой творческой площадки нашей страны Таисия Гришина вышла в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина» Таврида 5.0. Данное творческое объединение было создано в рамках молодежного форума, проходившего на полуострове Крым в этом году.

- Спасибо Сергею Сергеевичу за возможность выступить на одной сцене с такими звёздами как Полина Гагарина, Игорь Николаев, Леонид Агутин и многими другими!- отметила артистка после своего выступления.

Оркестр Сергея Жилина за последние десять лет по праву завоевал звание одного из самых популярных коллективов России. Без него уже невозможно представить себе джазовую жизнь Москвы и музыкальные телепроекты Первого канала. С «Фонограф-Симфо-Джазом» сотрудничают десятки звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шумбрат, Мордовия!»
В Пензе росгвардейцы в считанные минуты нашли пропавшего пятилетнего ребенка
В Пензе продолжают восстанавливать танк «Т-34»
Концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»
Сирота получил благоустроенный жилой дом
В Мордовии самая дешевая «Сельдь под шубой» в стране
В Пензе дали старт новогодним торжествам
В Пензе реконструируют монумент «Глобус»
В период каникул для саранских школьников организуют программу
В Мордовии возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими
31 декабря пензенцам не придется идти на работу
Жители Пензенской области смогут пожаловаться на снежные завалы через социальные сети
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований
В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы
В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева
Пензенские дзюдоисты привезли из Самары восемь медалей
Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Пензы
В Мордовии разыскивают пропавшего без вести Николая Якамаскина
Будущий лыжный стадион «Снежинка» очерчивает свои контуры
Свидетели в Пензе признаны судом виновными
Сайт, посвященный Великой Победе
По Саранску ехал пьяный паренек
Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
Памятник павшим на Северном Кавказе
Въехал в школьный автобус
В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры