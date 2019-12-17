Концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-17T11:17:00+03:00

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Она приняла участие в большом концерте Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Программа была посвящена легендарным мелодиям XX века. Зрители смогли насладиться популярными мелодиями и мастерскими импровизациями, хитами минувшего столетия от джаза до рок-н-ролла и мощного фанка.

На сцену первой творческой площадки нашей страны Таисия Гришина вышла в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина» Таврида 5.0. Данное творческое объединение было создано в рамках молодежного форума, проходившего на полуострове Крым в этом году.

- Спасибо Сергею Сергеевичу за возможность выступить на одной сцене с такими звёздами как Полина Гагарина, Игорь Николаев, Леонид Агутин и многими другими!- отметила артистка после своего выступления.

Оркестр Сергея Жилина за последние десять лет по праву завоевал звание одного из самых популярных коллективов России. Без него уже невозможно представить себе джазовую жизнь Москвы и музыкальные телепроекты Первого канала. С «Фонограф-Симфо-Джазом» сотрудничают десятки звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU