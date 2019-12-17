Сирота получил благоустроенный жилой дом
Оставшийся без попечения родителей он в 2014 году был поставлен на учет в качестве нуждающегося в получении жилья, однако, администрация района не исполнила свои обязанности по обеспечению сироты, достигшего совершеннолетия, жильем во внеочередном порядке. В связи с этим он вынужден снимать для проживания жилое помещение.
Прокурор района обратился в Теньгушевский районный суд с исковым заявлением: обязать администрацию района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.
Теньгушевский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.
В настоящее время сирота получил новый благоустроенный жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU