Сирота получил благоустроенный жилой дом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-17T09:43:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Оставшийся без попечения родителей он в 2014 году был поставлен на учет в качестве нуждающегося в получении жилья, однако, администрация района не исполнила свои обязанности по обеспечению сироты, достигшего совершеннолетия, жильем во внеочередном порядке. В связи с этим он вынужден снимать для проживания жилое помещение.

Прокурор района обратился в Теньгушевский районный суд с исковым заявлением: обязать администрацию района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Теньгушевский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

В настоящее время сирота получил новый благоустроенный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU