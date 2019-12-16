В Мордовии самая дешевая «Сельдь под шубой» в стране

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-16T17:25:30+03:00

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Росстат посчитал, в каком российском регионе дешевле всего приготовить популярное новогоднее блюдо «Сельдь под шубой». На первом месте расположилась Мордовия. Здесь приготовление салата обойдется всего в 127,65 рубля. Кстати, республика ежегодно входит в число лидеров рейтинга по доступности продуктов питания к большим праздникам.

На втором месте Пензенская область (130,08 руб), замыкает тройку Омская область (130,37 руб.). Самые дорогие ингредиенты - в Чукотском автономном округе. Там селедка под шубой стоит уже 452,82 рубля. В среднем по России стоимость продуктов для «Селедки под шубой» составила 157,61 рублей. Набор подорожал по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,32 %. Заметно подешевели овощи для салата, а вот рыба, яйца и майонез прибавили в цене.

ИСТОЧНИК KP.RU