2019-12-15T17:26:44+03:00
Общество

Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Пензы

За выдающиеся заслуги перед Пензенской областью губернатор наградил Анну Владимировну Макарову почетным знаком «Во славу земли Пензенской»
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Иван Белозерцев передал Анне Владимировне поздравительную телеграмму от Президента РФ Владимира Путина.

- Вы стойко преодолели тяжелейшие жизненные испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну, всегда были сопричастны к судьбе своего Отечества, - процитировал телеграмму губернатор. - В годы Великой Отечественной войны вы сеяли и собирали урожай для нужд страны, готовили посылки солдатам на фронт. Вы стали примером стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма и для своей семьи, и для всех нас, показали пример преданности родному краю, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам.

Анна Владимировна Макарова родилась в селе Нагорная Пелетьма Лунинского района Пензенской области. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 40 лет. У Анны Владимировны двое детей, четверо внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков.

- По Вашей биографии можно изучать историю 20-го века. Жизнь Ваша наполнена великим трудом – Ваш стаж составляет более сорока лет. От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю долгих-долгих лет жизни, - сказал Иван Белозерцев, вручая Анне Владимировне подарки и цветы.

Юбиляр рассказала губернатору, что именно семья и забота близких стали залогом ее долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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