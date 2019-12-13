Житель Саранска, грозивший выбросить из окна шестимесячную дочь, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-13T13:40:43+03:00

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38-летний неоднократно судимый житель Саранска предстанет перед судом. Он обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего и применении насилия в отношении представителя власти.

Напоминаем вам, что в августе этого года мужчина, находясь в квартире вместе с шестимесячной дочерью, в какой-то момент вышел с ребенком на балкон и начал угрожать, что сбросит девочку вниз. Участковый Василий Мартынов, рискуя свой жизнью, перебрался на балкон из соседней квартиры и нейтрализовал мужчину, несмотря на попытки сопротивления. Ребенка передали в руки медиков. В больнице кроха прошла обследование и через несколько дней вместе с мамой вернулась домой - ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU